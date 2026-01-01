Capodanno in piazza a Città di Castello tra musica balli e brindisi

Il Capodanno in piazza a Città di Castello offre un’occasione per festeggiare insieme, tra musica, balli e brindisi. La serata sarà allietata dalla band “L’Alternativa”, conosciuta nel territorio per le sue esibizioni coinvolgenti e la presenza di Doriano Cangi, figura nota nel panorama musicale locale. Un modo semplice e conviviale per accogliere il nuovo anno in compagnia della comunità.

Capodanno in piazza sulle note dei brani più amati da ballare e da cantare de “L’Alternativa”, band storica altotiberina, capitanati da Doriano Cangi , “regina” di altre occasioni di festa e allegria. Tifernati e turisti hanno sfidato il freddo pungente della notte di San Silvestro pur di essere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Capodanno in piazza a Città di Castello tra musica, balli e brindisi Leggi anche: Capodanno a Bologna, brucia il Vecchione. Balli e musica in piazza Maggiore per salutare il 2026 Leggi anche: Capodanno in piazza Varchi: musica e brindisi. Il programma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torna il Capodanno in piazza a Città di Castello: l'evento vedrà la presenza dell'orchestra L'Alternativa - La sera del 31 dicembre, ancora una volta come da tradizione, tutti in piazza tra musica e tanta allegria per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. corrieredellumbria.it

Capodanno 2026 in piazza: le città dove festeggiare e i concerti organizzati - Dove trascorrere il Capodanno 2026 in piazza: ecco le città dove festeggiare il nuovo anno e gli eventi organizzati per l'occasione ... meteo.it

Arrivano i divieti in centro per il Capodanno in piazza a Città di Castello: ecco l'ordiananza - A pochi giorni dalla festa resi noti provvedimenti su consumo e asporto di bevande in vetro e metallo oltre all’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio ... corrieredellumbria.it

Capodanno “diffuso” a Cagliari, migliaia in piazza tra musica e divertimento x.com

Capodanno in piazza a ritmo di Ymca, Giorgio Rossi diventa un Village People e fa ballare tutta Trieste VIDEO all'interno dell'articolo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.