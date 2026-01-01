Capodanno sicuro controlli in provincia | sequestrati 20 chili di botti illegali a Francavilla

Durante i festeggiamenti di Capodanno, sono stati effettuati controlli in provincia di Chieti che hanno portato al sequestro di oltre 20 chili di botti illegali. L’operazione ha contribuito a garantire la sicurezza pubblica, anche se si sono verificati quattro feriti legati all’uso dei fuochi d’artificio. Questi interventi evidenziano l’importanza di rispettare le normative per un Capodanno più sicuro.

Oltre 20 chili di materiale esplodente sequestrati e quattro feriti a causa dei botti: è questo il bilancio dei controlli svolti in provincia di Chieti in occasione dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.Le attività, predisposte dalla questura e concordate in sede di comitato provinciale.

