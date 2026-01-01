Capodanno il prefetto | il dispositivo per i botti ha funzionato Napoli città accogliente ha risposto in modo straordinario

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso soddisfazione per il funzionamento del dispositivo di controllo sui botti di Capodanno. Secondo le sue parole, la città ha risposto in modo positivo e responsabile, contribuendo a un evento più sicuro e tranquillo. L’attenzione alle misure di prevenzione si è dimostrata efficace, confermando l’impegno delle autorità nel garantire un festeggiamento rispettoso delle norme.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è soddisfatto delle azioni messe a punto nel dispositivo di controllo sui botti di Capodanno. Dopo aver visionato i dati relativi alle persone ferite in città e in provincia si è così espresso: "I sequestri eseguiti nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine.

