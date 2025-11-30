Chivu | Lautaro ha risposto nel modo migliore Coro dei tifosi? So chi sono

Chivu. L’ Inter ritrova la vittoria. Dopo le due sconfitte dolorose contro Milan e Atletico Madrid i nerazzurri sono riusciti a rialzarsi nella sfida complicata contro il Pisa. Protagonista assoluto è stato Lautaro Martinez, autore di una doppietta che il tecnico ha definito “ la risposta migliore a chi lo ha messo in discussione “. I gol, arrivati sugli assist di Esposito e Barella, rilanciano l’ Inter nella corsa scudetto, ora a un solo punto dal Milan e appaiata alla Roma, impegnata in serata contro il Napoli di Conte. Chivu, nel post partita, ha voluto sottolineare come la squadra abbia affrontato la gara con un atteggiamento maturo: “ Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

? Chivu: “Colpa mia che non l ho detto: Lautaro due giorni prima del derby ha avuto la febbre ma voleva esserci” - facebook.com Vai su Facebook

#Lautaro sostituito da #Chivu: la reazione del capitano #Inter al cambio non lascia dubbi Vai su X

Chivu: "Mai messo in discussione Lautaro. Ci abbracciamo ogni giorno, peccato non ci siano telecamere..." - I gol, il dialogo e poi quell'abbraccio col suo capitano che Chivu è andato a cercare nel momento in cui si è accomodato in panchina, con la pancia piena all'Arena Garibaldi perché aveva appena deciso ... Lo riporta gazzetta.it

Inter, Lautaro: dura risposta alle critiche, la grigliata promessa e la rivincita. Chivu spiega l'abbraccio - Il Toro Lautaro non ha digerito le polemiche e si gode la doppietta, Chivu rivela un retroscena, i tifosi sui social si dividono ricordando l'astinenza nei big match ... Lo riporta sport.virgilio.it

Inter, Chivu rivela un retroscena prima del Pisa: parole chiare su Lautaro Martinez - I nerazzurri scendono in campo per ritrovare la vittoria dopo due sconfitte pesanti. Si legge su spaziointer.it