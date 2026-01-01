Napoli il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno | la situazione in città e in provincia

Nel capodanno 2026, Napoli e la provincia hanno registrato un numero di feriti legati all’uso di petardi e fuochi d’artificio. Sin dalle prime ore del 31 dicembre, si sono succeduti interventi sanitari per lesioni causate dai botti. Questa situazione evidenzia l’importanza di un uso responsabile dei fuochi artificiali durante le festività, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza pubblica.

Feriti per i botti di Capodanno: il bilancio del 2026 a Napoli e in provincia. È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino di guerra delle lesioni in conseguenza dei botti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso Leggi anche: Capodanno 2026 in Provincia di Frosinone: ecco i comuni dove c'è il divieto dei botti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso; Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia; Fuochi d’artificio tra i passanti in via Toledo, i botti provocano un incendio in un negozio; Napoli il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno | già cinque persone al pronto soccorso. Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino di guerra delle lesioni in conseguenza dei ... msn.com

Napoli e provincia, maxi-sequestro di botti illegali - NAPOLI E PROVINCIA – A poche ore dal Capodanno, i controlli dei Carabinieri contro la vendita di fuochi d’artificio illegali si intensificano nel capoluogo campano e nell’hinterland. marigliano.net

Napoli e provincia, blitz contro i botti illegali: sequestrati oltre 1.600 “Cobra”, tre arresti - A Napoli intensificati i controlli dei Carabinieri sulla vendita e detenzione di botti illegali in vista del Capodanno. cronachedellacampania.it

Il bilancio dei vigili del fuoco del Comando di Napoli nel 2025. Il Comandante Giuseppe Paduano lancia un appello ai napoletani: “La notte di Capodanno ok ai festeggiamenti, ma non diventino emergenza” - facebook.com facebook

Bilancio 2025 della Questura di Napoli: dati e attività - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.