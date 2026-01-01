Capodanno brindisi in piazza del Popolo | il 2026 inizia con concerti e dj Festa fino a notte inoltrata

A Cesena, l’arrivo del 2026 è stato segnato da una festa in piazza del Popolo, con concerti e DJ fino a notte inoltrata. La serata è iniziata alle 21:30 con l’esibizione del cantante cesenate Filippo Rigoni, noto per la sua partecipazione a Io Canto Generation. Un modo semplice e condiviso per dare il benvenuto al nuovo anno, in un’atmosfera di musica e convivialità.

A Cesena il 2026 si è aperto con la festa in piazza del Popolo. Ad aprire le celebrazioni, alle 21,30, il cantante cesenate Filippo Rigoni, arrivato in semifinale all'ultima edizione di Io Canto Generation, programma di Canale 5. Dalle 22 a risuonare è stato il dj set di Radio Studio Delta con.

