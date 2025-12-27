Brindisi saluta il 2025 con i dj di Ciccio Riccio | festa in piazza la notte di San Silvestro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brindisi saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con una lunga notte di musica nel cuore della città. Tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026, dalle 23.30 alle 2.30, largo Gianni D’Errico, antistante il Nuovo Teatro Verdi, diventa il punto di ritrovo per la Notte di Capodanno in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

