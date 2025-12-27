Brindisi saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con una lunga notte di musica nel cuore della città. Tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026, dalle 23.30 alle 2.30, largo Gianni D’Errico, antistante il Nuovo Teatro Verdi, diventa il punto di ritrovo per la Notte di Capodanno in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Brindisi saluta il 2025 con i dj di Ciccio Riccio: festa in piazza la notte di San Silvestro

Leggi anche: La piazza di San Silvestro. Remember Disco Dance. Brindisi con note vintage: si balla con Monika Kiss

Leggi anche: Mostre, letture e musica: in città la festa continua fino alla notte di San Silvestro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pistoia Città del Natale, per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno insieme!; La piazza di San Silvestro. Remember Disco Dance. Brindisi con note vintage: si balla con Monika Kiss; Cosa fare a Capodanno a Monza e dintorni; Capodanno in piazza Garibaldi: Sondrio saluta il 2025 e brinda insieme al 2026.

Rimini saluta il 2025 a ritmo di folk romagnolo, sul mare la 'Liscio Street Parade' - Il 31 dicembre piazzale Kennedy ospita la 'Liscio Street Parade', già andata in scena la scorsa estate, in versione Capodanno, ... ansa.it

Il 31 dicembre Finale Ligure saluta il nuovo anno sotto l’Arco: Elemento 90 live dalle ore 22:30 Spettacolo piromusicale A seguire Dax DJ – Voice Rave fino a quando reggono le gambe Piazza Vittorio Emanuele II Un brindisi sotto le stelle, il mare a d - facebook.com facebook