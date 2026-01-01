Capodanno 2026 La Solidarietà raddoppia i mezzi di soccorso
Per il Capodanno 2026, l’Associazione La Solidarietà di Fisciano ha incrementato le risorse di soccorso disponibili, garantendo una maggiore presenza e pronta risposta durante la notte di San Silvestro. Un intervento volto a migliorare la sicurezza e il supporto alla comunità in un momento di festa e aggregazione.
L’Associazione "La Solidarietà" di Fisciano ha potenziato il dispiegamento dei propri mezzi di soccorso durante la notte di San Silvestro, segnando l'ingresso nel 2026. Su specifica richiesta dell’Asl di Salerno, il servizio è stato raddoppiato per garantire la sicurezza sanitaria nelle piazze e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
