Capodanno 2026 La Solidarietà raddoppia i mezzi di soccorso

Per il Capodanno 2026, l’Associazione La Solidarietà di Fisciano ha incrementato le risorse di soccorso disponibili, garantendo una maggiore presenza e pronta risposta durante la notte di San Silvestro. Un intervento volto a migliorare la sicurezza e il supporto alla comunità in un momento di festa e aggregazione.

