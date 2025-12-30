A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2026 | orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio

Il 31 dicembre, le metropolitane di Milano opereranno secondo l’orario del sabato, con alcune variazioni. La stazione di Duomo chiuderà alle 19.00. Il 1° gennaio, i mezzi riprenderanno il servizio secondo l’orario festivo. È consigliabile verificare gli orari specifici dei mezzi pubblici prima di pianificare gli spostamenti durante le festività di Capodanno 2026.

Leggi anche: Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

