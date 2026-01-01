Capodanno 2026 ‘La Solidarietà’ di Fisciano ha raddoppiato il servizio dei propri mezzi

Per il Capodanno 2026, l’associazione “La Solidarietà” di Fisciano ha aumentato il proprio servizio di mezzi, garantendo operatività 365 giorni all’anno. Su richiesta della ASL di Salerno, nella notte di Capodanno, i mezzi sono stati raddoppiati in diverse piazze del territorio, assicurando un supporto efficace durante i festeggiamenti e gli eventi della notte.

Tempo di lettura: 2 minuti Operatività per 365 giorni all’anno, anche a Capodanno. Su specifica richiesta della competente ASL di Salerno, l’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano, nella notte della vigilia di Capodanno, ha raddoppiato il numero di mezzi disposti in diverse piazze del territorio dove le persone erano in attesa del 2026 tra concerti, festeggiamenti e fuochi d’artificio. Tale predisposizione si è resa necessaria per far fronte ad eventuali emergenze, soprattutto nei luoghi in cui si sono verificati il maggior numero di assembramenti. I mezzi impiegati nella notte di Capodanno sono stati i seguenti: – Alfa Fisciano 1; – Alfa Fisciano 2; – Territoriale Fisciano; – Territoriale Mercato San Severino; – India Mercato San Severino; – Concerto Mercato San Severino Altri volontari del sodalizio fiscianese, inoltre, sono stati impegnati a supportare il servizio di emergenza durante il Concertone di fine anno nella Città di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Cambiaso carica la Juve: «Consapevole dei propri mezzi. Spalletti ci ha portato questa cosa in squadra»

Leggi anche: Roma, l’ex allenatore di Ziolkowski: “È consapevole dei propri mezzi”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa in Italia - In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi ... siviaggia.it

Capodanno 2026 a bordo dei treni storici, l’alternativa glamour per festeggiare il nuovo anno - È la domanda che torna puntuale ogni anno, con l’avvicinarsi del 31 dicembre. siviaggia.it

Capodanno 2026, la guida dei concerti nelle piazze d'Italia: Rai in Calabria con Marco Liorni, Mahmood a Salerno, The Kolors a Palermo - Non è mai troppo presto per iniziare con i bilanci di fine anno, quindi perché non farli a ritmo di musica? corriereadriatico.it

San Camillo ci parla ancora. . OPERE CAMILLIANE NELLA Diocesi di Acireale Un capodanno all insegna della solidarietà e della fraternità nelle opere camilliane: * Casa della speranza di Riposto *Casa della Carità di San Giovanni Bosco *Mensa San Camil - facebook.com facebook

Cagliari, Capodanno di solidarietà: alla mensa del Buon Pastore un pranzo speciale per chi è in difficoltà x.com