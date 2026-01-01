Capodanno 2026 due 12enni feriti gravemente da botti a Milano | uno perde la mano

A Milano, durante i festeggiamenti di Capodanno 2026, due minorenni di 12 anni sono rimasti gravemente feriti da esplosioni di fuochi d'artificio in via Alfonso Gatto. Uno dei ragazzi ha subito la perdita di una mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. L’episodio sottolinea i rischi associati all’uso non controllato di ordigni pirotecnici durante le celebrazioni.

Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia di carabinieri della Stazione Milano Crescenzago è intervenuta a Milano in via Alfonso Gatto a seguito di segnalazione del 118, poiché due minorenni – 12enni italiani – nel far esplodere un fuoco d'artificio, sono rimasti gravemente feriti. Uno dei due ha perso una mano ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'altro ha riportato ferite penetranti al torace e alle gambe, ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita Un bambino di nove anni è invece rimasto lievemente ferito alla mano destra ad Aversa, nel Casertano: potrebbe essere stato ferito da un petardo e non da un proiettile vagante, come comunicato in un primo momento.

