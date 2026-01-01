Capodanno 2026 a Milano | nottata tranquilla alle 2 piazza Duomo era già vuota

Il Capodanno 2026 a Milano si è concluso in modo tranquillo, con una serata senza incidenti o tensioni. Alle ore 2, piazza Duomo era già svuotata e il clima è stato sereno sia in centro che in provincia. Un inizio d’anno caratterizzato da una celebrazione sobria e senza particolari disagi, riflettendo un’atmosfera pacata e rispettosa delle norme di sicurezza.

Milano, 1 gennaio 2026 – Un San Silvestro "tranquillo" e senza particolari problemi di ordine pubblico in città ma anche in provincia. Lo dicono i primi bilanci del 118 e degli agenti della polizia locale riguardo la notte più lunga dell'anno. Gli interventi sono stati numerosi, nell'ordine delle decine, ma nessuno di questi è stato per episodi gravi. Tante le aggressioni verificatesi nella notte dell'ultimo dell'anno, ma nessuna di grave entità, così come le lesioni da scoppio, tutte – fortunatamente – in codice verde (ma, aggiungiamo noi, ci attendiamo un Capodanno in cui il numero di questo tipo di infortuni sia ridotto alla cifra di zero).

