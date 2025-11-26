Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo

. Non ci sarà la musica, non ci sarà un palco, niente luci, ma un'ombra che negli ultimi anni fa sempre più paura: l'allarme sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo

Argomenti simili trattati di recente

-73 GIORNI ALLE OLIMPIADI: AD OLIMPIA SI PREPARA L'ACCENSIONE DELLA FIAMMA Domani, nel sito di Olimpia, la Grecia consegnerà al mondo uno dei gesti più antichi e solenni dello sport: l'accensione della fiamma olimpica per Milano Cortina 2026.

L'Inalpi Arena si prepara alla sfida con Milano per le ATP Finals: in arrivo 500 nuovi posti nel 2026, dopo i 650 aggiunti quest'anno. Investimento complessivo oltre il milione di euro.

Capodanno Milano 2026: gli eventi imperdibili per iniziare l'anno nuovo in città - La notte di Capodanno a Milano ha quel magnetismo che ti trascina fuori casa anche quando il freddo taglia le guance.

Milano, niente concerto di Capodanno in piazza Duomo: «Lo spazio è occupato per il 30 per cento dalle Olimpiadi, sarà per il 2027» - Salvini aveva incalzato il sindaco perché organizzasse un concerto: «Piazza Duomo non sia terra di nessuno».

A Milano niente concerto di Capodanno in piazza, e in Europa? Ecco come si festeggia a Londra, Berlino, Parigi e Bruxelles - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che a Milano, per Capodanno, ci sarà un concerto in piazza Duomo, ma non quest'anno: l'anno prossimo, per il veglione del 2027.