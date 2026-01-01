A partire da venerdì 2 gennaio, si apre ufficialmente la finestra invernale di calciomercato, segnando l'inizio delle trattative più intense. La Roma valuta ancora Disasi come possibile opzione, mentre il Milan non ha ancora effettuato investimenti concreti in questa fase. Le prossime settimane saranno decisive per definire le mosse dei club coinvolti nella sessione di mercato.

Da domani, venerdì 2 gennaio, inizierà ad entrare realmente nel vivo il mercato, con l’apertura ufficiale della finestra invernale di trattative. Per provare a rinforzare la rosa, Gasperini non avrebbe solamente richiesto nuove pedine nel reparto avanzato, dove Massara continua a lavorare per Zirkzee e Raspadori, ma anche in difesa, con un nome che resterebbe tra le possibilità concrete. Si tratta di Axel Disasi, fuori rosa nel Chelsea dalla scorsa estate e che quasi sicuramente cambierà casacca nel corso del mese di gennaio per provare a rilanciarsi. Sul difensore francese ci sarebbe il forte interesse del Milan, che però starebbe valutando anche altri profili alternativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Disasi resta un’opzione: nessun affondo del Milan

