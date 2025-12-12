Milan rispunta Disasi | opzione per gennaio La suggestione Thiago Silva …

Il Milan torna a monitorare Disasi per rinforzare la difesa a gennaio, riaccendendo l'interesse nei suoi confronti. La candidatura del francese si fa sempre più concreta, mentre rimane viva anche la suggestione di Thiago Silva, ex rossonero e attuale idolo del PSG, come possibile soluzione in vista della sessione di mercato invernale.

Calciomercato Milan, Disasi torna di moda per la difesa rossonera a gennaio. C'è sempre la suggestione Thiago Silva. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'.

@acmilan, un difensore a gennaio: rispunta #Kristensen dell'Udinese. Ecco quanto può costare

Milan, Tare: “Vlahovic è un’opzione. Højlund? Stiamo valutando in questi giorni” - Il Milan è pronto a tornare in campo: la squadra di Massimiliano Allegri, a partire dalle 21:15, sfiderà il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan, non solo Gomez. Occhi in casa Chelsea per la difesa: piste Disasi e Wesley Fofana - Il Milan va a caccia di un difensore centrale in questo finale di calciomercato, così da rinforzare, completare e sistemare il reparto arretrato dopo l'allarme lanciato da Max Allegri post sconfitta ... Segnala tuttomercatoweb.com