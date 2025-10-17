Milan il dubbio di Allegri | Nkunku o Gimenez? Che testa a testa per affiancare Leao

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solamente oggi il messicano torna ad allenarsi in gruppo al 100%, mentre il francese non è ancora al top. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

