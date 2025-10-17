Milan il dubbio di Allegri | Nkunku o Gimenez? Che testa a testa per affiancare Leao

Solamente oggi il messicano torna ad allenarsi in gruppo al 100%, mentre il francese non è ancora al top. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, il dubbio di Allegri: Nkunku o Gimenez? Che testa a testa per affiancare Leao

Approfondisci con queste news

Il Toro verso il Milan: Walukiewicz pronto, Sosa in dubbio - facebook.com Vai su Facebook

Classifica ottima, ma chi ama il #Milan oggi ha rimpianti. Uno dei cardini di #Allegri in dubbio: #Leao può davvero fare il centravanti? - X Vai su X

Milan, il dubbio di Allegri: Nkunku o Gimenez? Che testa a testa per affiancare Leao - Se il portoghese è la certezza del Milan per la sfida con la Fiorentina di domenica, sul partner d’attacco Allegri attenderà gli ultimi allenamenti per prendere una decisione defi ... Si legge su msn.com

Nkunku o Gimenez, chi gioca in Milan-Fiorentina? La scelta di Allegri in attacco per far coppia con Leao - Il tecnico rossonero scioglierà il dubbio solo alla vigilia: Gimenez rientra oggi a pieno ritmo, Nkunku non è al top. msn.com scrive

Allegri ora ha bisogno di tutti, Nkunku titolare: pronta la scelta a sorpresa - Gli infortuni che stanno colpendo la rosa del Milan in questi giorni stanno portando Massimiliano Allegri a valutare profondi cambiamenti nella formazione con diversi cambi in vista nelle prossime par ... Segnala milanlive.it