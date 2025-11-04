A Milanello l’attenzione è tutta su Rafael Leão, tornato a essere l’anima e il motore del Milan. I numeri raccontano meglio di ogni aggettivo la sua rinascita: un gol ogni 96 minuti in questo avvio di stagione, ma soprattutto una costanza di rendimento che mancava dai tempi dello scudetto. Il portoghese, oggi più maturo e consapevole, rappresenta il perno attorno a cui ruota l’intero progetto offensivo di Massimiliano Allegri. Eppure, accanto alla certezza Leão, resta il dubbio più grande: chi sarà il suo partner a Parma, in una partita che può dare un segnale forte alla corsa per i vertici della classifica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Parma-Milan, il dubbio di Allegri: chi affiancherà Leão? Pulisic e Nkunku in corsa per una maglia da titolare