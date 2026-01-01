Cade dalle mura di Saturnia durante la notte | 21enne in elisoccorso in ospedale

Un giovane di 21 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale dopo essere caduto dalle mura di Saturnia durante la notte di Capodanno. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità stanno valutando le circostanze del fatto. La vicenda si inserisce in un quadro di incidente che richiama attenzione sulla sicurezza nei luoghi storici del borgo.

MANCIANO – Il risveglio del nuovo anno a Saturnia è stato segnato dal dramma e dalla paura per un giovane di 21 anni, precipitato dalle storiche mura del borgo maremmano durante la notte di Capodanno. Erano circa le 4,30 del mattino quando il ragazzo, che si trovava con un gruppo di amici su una terrazza panoramica nei pressi della chiesa, ha improvvisamente perso l'equilibrio compiendo un volo nel vuoto di circa cinque metri. L'incidente, la cui natura appare al momento puramente accidentale, ha fatto scattare una complessa macchina dei soccorsi. Il 21enne è infatti finito in una zona boscosa e particolarmente impervia situata proprio sotto il perimetro delle mura, rendendo le operazioni di recupero estremamente difficoltose per i sanitari.

