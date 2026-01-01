precipita dalle mura di saturnia nella notte di capodanno grave ragazzo di 20 anni

Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dalle mura di Saturnia nella notte di Capodanno. L’incidente, avvenuto durante una serata di festa, ha causato immediatamente preoccupazione tra i presenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Grosseto, 1 gennaio 2026 – Una caduta da 5 metri, le urla, la paura e una serata di festa che in pochi minuti evolve in un incubo. Un ragazzo di 21 anni ieri sera, durante i festeggiamenti di Capodanno, è precipitato dalle mura di Saturnia mentre si trovava su una terrazza panoramica con un gruppo di amici. In pochi istanti sono arrivati i soccorsi: un’automedica e l’ambulanza del 118 ma per la gravità delle ferite riportate si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pega so. Il recupero del 21enne è stato molto difficoltoso in quanto sotto le mura si trova una zona boscosa, pertanto tra il buio e la vegetazione è stato davvero complicato raggiungere il giovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

