Veroli donna di 56 anni cade dalle scale in casa e muore durante la notte

Una tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Veroli, in provincia di Frosinone, durante la notte tra il 10 e l’11 dicembre 2025. Una donna di 56 anni è morta dopo essere caduta dalle scale nella propria abitazione, suscitando dolore e incredulità tra i residenti.

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Veroli (Frosinone) nella notte tra il 10 e l'11 dicembre 2025. Una donna di nazionalità polacca, di 56 anni, è stata trovata deceduta all'interno della sua abitazione, in circostanze che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle autorità per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

