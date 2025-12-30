Un 2026 da urlo contro il cielo | ecco tutti i live e i concerti previsti nel nuovo anno Ma siamo solo all’inizio

Il 2026 si presenta con un calendario di concerti e eventi live in Lombardia, principalmente focalizzato sui talenti locali. Sebbene le proposte siano ancora in fase di definizione, si prevede un anno caratterizzato da una scena musicale stabile, senza grandi novità internazionali. Restano comunque possibili imprevisti e aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, offrendo opportunità per gli appassionati di musica dal vivo nella regione.

