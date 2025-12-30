Mara Venier si trova in ospedale per un intervento all’occhio destro, conclusosi positivamente. La conduttrice televisiva, dopo aver affrontato questa fase di convalescenza, conclude il 2025 con un nuovo periodo di recupero. Mara ha voluto salutare i suoi fans con un messaggio di buone feste, augurando un buon inizio 2026 a tutti. La sua situazione resta sotto controllo e si attende il suo completo recupero.

Roma, 30 dicembre 2025 – Finisce con una convalescenza post operatoria il 2025 per Mara Venier. La popolare conduttrice televisiva è ricoverata ancora una volta in ospedale, dopo essersi sottoposta a un intervento all'occhio destro. Già lo scorso novembre la conduttrice era stata operata. Mara Venier in ospedale: ricoverata di nuovo per problemi ad un occhio Venier ha postato un video nelle sue storie Instagram in cui si mostra con l'occhio bendato (la struttura come nel precedente caso è un materiale trasparente) e sdraiata su un lettino ospedaliero con una maglia blu. Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mara Venier in ospedale, nuovo intervento all’occhio: “Finiamo l’anno così. Buon 2026 a tutti”

Leggi anche: Mara Venier ricoverata in ospedale, ha subito un intervento all’occhio: “Finiamo l’anno così”

Leggi anche: Mara Venier di nuovo in ospedale: "E finiamo l'anno così". Il video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Domenica In, Mara Venier furiosa con Mammucari: Ma perché?. E Ambra Angiolini innamorata: Mi vesto da sposa; Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier; Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così”; Mara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici?». Cosa è successo davvero.

Mara Venier in ospedale, nuovo intervento all’occhio: “Finiamo l’anno così. Buon 2026 a tutti” - La conduttrice, che soffre di maculopatia, in un video sui social ringrazia il medico che ha eseguito l’intervento ... quotidiano.net