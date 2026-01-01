Il capodanno nei pressi del Colosseo si è trasformato in un episodio di tensione e pericolo, con bottiglie lasciate sugli automezzi di emergenza, petardi lanciati a poca distanza e episodi di borseggio. La presenza di gruppi di giovani ha creato un’atmosfera di disagio e insicurezza, compromettendo la tranquillità di chi desiderava vivere la celebrazione in modo sereno e rispettoso.

Capodanno di terrore a Roma, a due passi dal Colosseo, dove i maranza avevano il pieno controllo della strada. Sarebbe dovuta essere una serata di festa in attesa della mezzanotte per celebrare l'ingresso nel nuovo anno in uno degli scorci più caratteristici della Città Eterna, a due passi dal Colosseo. C'erano migliaia di persone pronte a festeggiare nonostante in quella zona non vi fosse alcun evento organizzato ma, come ogni anno, l'area dei Fori Imperiali e dell'anfiteatro Flavio è stata una delle più frequentate, anche in ragione dell'apertura della nuova fermata della metropolitana. Purtroppo, però, chi ha deciso di festeggiare al Colosseo non ha fatto i conti con la presenza delle gang di stranieri, specialmente di origine nordafricana, che hanno cercato in tutti i modi di scatenare risse e di provocare i presenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bottiglie sulle ambulanze, petardi ad altezza uomo e borseggi: il capodanno da incubo al Colosseo

Bottiglie sulle ambulanze, petardi ad altezza uomo e borseggi: il capodanno da incubo al Colosseo - I maranza hanno scatenato il panico in una delle zone più affollate di Roma in vista della mezzanotte: risse anche nella nuova stazione della metro ... ilgiornale.it