Notte di capodanno | petardi e feriti a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta | una bambina lievemente ferita ad un adolescente di Vieste amputata una mano

Il bilancio dei feriti causati dai botti di Capodanno in Puglia include diversi interventi, con numerosi accessi al policlinico di Bari. Il caso più grave riguarda un uomo colpito ad un occhio. A Castellaneta una bambina ha riportato lievi ferite, mentre a Vieste un adolescente ha subito l’amputazione di una mano. La situazione, ancora parziale, evidenzia la necessità di attenzione e prevenzione durante le festività.

Bilancio (ancora parziale dei feriti per i bòtti di capodanno in Puglia. Numerosi accessi al policlinico di Bari dove il caso più grave riguarda un uomo colpito ad un occhio.

