Bologna insieme per la pace | Disarmati e disarmanti

Circa un migliaio di persone sono presenti in piazza a Bologna per la Marcia per la pace, giunta alla decima edizione, che come da tradizione si svolge il primo giorno dell’anno.“Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti” è lo slogan che accompagna l’iniziativa.L’evento è stato preceduto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

