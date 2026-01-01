Bologna insieme per la pace | Disarmati e disarmanti

A Bologna si è svolta la decima edizione della Marcia per la Pace, intitolata

Marcia della pace e dell'accoglienza: il 1°gennaio "Disarmati e disarmanti" - La Rete regionale pace e nonviolenza si mobilita nelle piazze di Bologna, Faenza, Ferrara, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. bolognatoday.it

La ‘Marcia della Pace e dell’Accoglienza’ a Bologna il 1° gennaio per il decimo anno - Da oggi accanto alle bandiere della città, italiana ed europea a Bologna viene affissa la bandiera arcobaleno emblematica della pace dal 1961, quando ... pressenza.com

