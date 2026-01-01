Bologna insieme per la pace | Disarmati e disarmanti
A Bologna si è svolta la decima edizione della Marcia per la Pace, intitolata
Circa un migliaio di persone sono presenti in piazza a Bologna per la Marcia per la pace, giunta alla decima edizione, che come da tradizione si svolge il primo giorno dell’anno.“Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti” è lo slogan che accompagna l’iniziativa.L’evento è stato preceduto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
