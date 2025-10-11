Witkoff Kushner e Ivanka insieme in piazza a Tel Aviv | Questa pace non è debolezza | Gueterres sarà in Egitto al vertice di pace

Xml2.corriere.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il discorso in piazza a Tel Aviv degli inviati Usa da parte di 400mila israeliani. Fischi invece per il premier israeliano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

witkoff kushner e ivanka insieme in piazza a tel aviv questa pace non 232 debolezza gueterres sar224 in egitto al vertice di pace

© Xml2.corriere.it - Witkoff, Kushner e Ivanka insieme in piazza a Tel Aviv: «Questa pace non è debolezza» | Gueterres sarà in Egitto al vertice di pace

In questa notizia si parla di: witkoff - kushner

Colloqui Hamas-Israele, arrivati anche Witkoff e Kushner, miliziani: “Ok a consegna armi, ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore”

Mo: Witkoff e Kushner arrivati in Egitto per colloqui su piano Trump per Gaza

Gaza, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto: «Non torneranno finché non ci sarà un accordo». Trump: «Reale possibilità di farcela»

witkoff kushner ivanka insiemeWitkoff e Kushner con Ivanka Trump: «Questa pace non è debolezza» - Nella «piazza degli ostaggi», l’abbraccio trionfale agli inviati Usa da parte di 400mila israeliani. Si legge su msn.com

witkoff kushner ivanka insieme"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv. Applausi e cori per Trump - “Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Witkoff Kushner Ivanka Insieme