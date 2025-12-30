Marcia della pace e dell' accoglienza | il 1°gennaio Disarmati e disarmanti

Il 1° gennaio si celebra la 59ª Giornata Mondiale della Pace. In questa occasione, la Rete regionale pace e nonviolenza organizza una marcia per promuovere il dialogo, l'accoglienza e la nonviolenza nelle piazze di Bologna, Faenza, Ferrara, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Un'occasione per riflettere sull'importanza della pace come valore condiviso e impegno di tutte le comunità.

In piazza la ’Marcia della Pace’: "Per la convivenza dei popoli" - Il primo gennaio torna la decima edizione dell’evento che coinvolge diverse comunità religiose. msn.com

Anche Piacenza marcia per la pace, appuntamento il 3 gennaio #EuropeForPeace - facebook.com facebook

