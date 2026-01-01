Bertolaso | al Niguarda tre ustionati
A Milano, al Niguarda, sono arrivati tre giovani italiani, rimasti ustionati nell’esplosione avvenuta a Crans-Montana. L'ospedale sta prestando le cure necessarie, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente. La situazione dei pazienti è sotto controllo e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni.
20.00 In arrivo all'ospedale di Niguarda di Milano 3 ragazzi italiani coinvolti nell'esplosione di Crans-Montana. Sono intubati e hanno ustioni sul 30-40% del corpo. E' quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. "Ci sono altri italiani in diversi ospedali della Svizzera - ha spiegato manderemo un team di nostri esperti di grandi ustioni per controllare tutti i nostri connazionali. Manderemo anche un team di psicologi per i genitori dei ragazzi ricoverati negli ospedali e per quelli ancora non riconosciuti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
