Strage Crans-Montana la macchina dei soccorsi | primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano

Dopo l’esplosione al Costellation bar di Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti, è scattata la risposta immediata delle squadre di soccorso internazionali. L’Italia si è prontamente attivata, inviando i primi mezzi e i primi soccorritori, tra cui i tre ustionati che sono stati trasportati al Niguarda di Milano. La coordinazione tra le autorità ha permesso un intervento rapido in una situazione di emergenza complessa.

La tragedia di Crans-Montana – dove un'esplosione avvenuta nel Costellation bar ha provocato almeno 47 morti e cento feriti – ha messo in moto la macchina dei soccorsi internazionale, rapida e coordinata, che ha visto l'Italia schierarsi fin dalle prime ore al fianco delle autorità svizzere per fronteggiare un'emergenza di proporzioni eccezionali. Poco dopo l'esplosione, avvenuta intorno all'1.30, le autorità elvetiche hanno chiesto supporto oltreconfine. All'alba, su richiesta ufficiale, la Centrale Unica del Soccorso della Valle d'Aosta ha attivato l'elicottero SA1 della Protezione civile regionale, decollato con a bordo tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e un medico.

