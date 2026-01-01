Crans due italiani gravissimi dopo l’incendio | Una 16enne in coma a Zurigo l’altro a Berna Altri tre ragazzi ustionati in arrivo al Niguarda

Due giovani italiani sono gravemente feriti dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Una 16enne è in coma a Zurigo, mentre un altro ragazzo si trova a Berna in condizioni critiche. Altri tre giovani ustionati sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. La vicenda evidenzia la gravità dell’incidente e la necessità di approfondimenti sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate.

Ci sono almeno due giovani italiani in gravissime condizioni a seguito del rogo di Capodanno in un locale di Crans-Montana. Si tratta di una ragazza di 16 anni di Milano, ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo, e di un altro ragazzo ricoverato in ospedale a Berna. Le loro condizioni, ha detto nel pomeriggio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, sono talmente gravi che i medici svizzeri hanno sconsigliato qualsiasi trasferimento in Italia, nonostante l’ ospedale Niguarda sia pronto a ricevere qualsiasi caso al suo reparto specializzato nel trattamento delle grandi ustioni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano Leggi anche: Strage di Crans Montana: allertato Centro ustionati del Niguarda, in arrivo i primi tre pazienti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti - La Farnesina al lavoro mentre cresce l’angoscia delle famiglie. famigliacristiana.it

TAJANI: "CI SONO 16 RAGAZZI ITALIANI DISPERSI" - "Pensavo di non farcela": un uomo racconta i drammatici momenti dell'incendio che ha causato la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Strage a Crans-Montana, Tajani: 'Una quindicina di italiani negli ospedali, altrettanti dispersi' #ANSA - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, coinvolti anche degli italiani. Il bilancio delle vittime è salito a 47 persone, un centinaio i feriti. Il ministro Tajani ha riferito di 16 connazionali dispersi e una dozzina rintracciati negli ospedali #Svizzera x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.