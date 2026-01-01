Crans due italiani gravissimi dopo l’incendio | Una 16enne in coma a Zurigo l’altro a Berna Altri tre ragazzi ustionati in arrivo al Niguarda

Due giovani italiani sono gravemente feriti dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Una 16enne è in coma a Zurigo, mentre un altro ragazzo si trova a Berna in condizioni critiche. Altri tre giovani ustionati sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. La vicenda evidenzia la gravità dell’incidente e la necessità di approfondimenti sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate.

Ci sono almeno due giovani italiani in gravissime condizioni a seguito del rogo di Capodanno in un locale di Crans-Montana. Si tratta di una ragazza di 16 anni di Milano, ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo, e di un altro ragazzo ricoverato in ospedale a Berna. Le loro condizioni, ha detto nel pomeriggio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia  Guido Bertolaso, sono talmente gravi che i medici svizzeri hanno sconsigliato qualsiasi trasferimento in Italia, nonostante l’ ospedale Niguarda sia pronto a ricevere qualsiasi caso al suo reparto specializzato nel trattamento delle grandi ustioni. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

