Bertolaso | Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana | sono gravissimi ustioni sul 40% del corpo

Al Niguarda sono arrivati i primi feriti da Crans Montana, tutti in condizioni critiche. Tra loro una ragazza di 29 anni e due giovani di 16 anni, trasportati in elicottero e con ustioni sul 30-40% del corpo. Le loro condizioni sono gravissime, secondo quanto riferito dall’ospedale di Sion. La situazione richiede un’attenzione immediata e continua per monitorare l’evolversi delle loro condizioni.

