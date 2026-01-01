Aversa bimbo ferito alla mano da proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno

Nella notte di Capodanno ad Aversa, un bambino di nove anni è stato leggermente ferito alla mano destra da un proiettile vagante. L’incidente si è verificato durante i festeggiamenti e fortunatamente le ferite sono risultate lievi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per garantire maggiore sicurezza per i cittadini durante eventi pubblici.

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, colpito di striscio da un proiettile vagante. Secondo l'ufficio stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri, si tratta dell'unico episodio significativo legato ai festeggiamenti del Capodanno nella provincia di Caserta. Intervento dei Carabinieri Sul posto sono intervenuti i .

Festeggiamenti di Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante nel Casertano - Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti. ansa.it

Aversa, bimbo di 9 anni ferito di striscio da un proiettile vagante - Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. gds.it

