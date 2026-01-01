Ferito a una mano durante i festeggiamenti di Capodanno | 16enne ricoverato in ospedale

Durante i festeggiamenti di Capodanno, un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito a una mano e è stato prontamente portato in ospedale. La centrale operativa del 118, guidata dal dottor Stefano Colelli, ha coordinato le operazioni in una notte particolarmente impegnativa. L’incidente sottolinea l’importanza della prudenza durante le celebrazioni di fine anno.

Nella centrale operativa del 118 diretta dal dott. Stefano Colelli, quella di Capodanno è stata una notte intensa. La gestione delle chiamate dalla sede di via Lorenzo Perosi e degli interventi effettuati dai sanitari della rete emergenza-urgenza ha scongiurato il precipitarsi di alcune.

