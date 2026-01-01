Bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante

Un bambino di 9 anni è rimasto leggermente ferito alla mano destra nella notte ad Aversa, in provincia di Caserta. La ferita, causata da un proiettile vagante, si è verificata in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare l’accaduto e garantire la sicurezza della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. Dovrebbe essere questo l'unico evento di cronaca rilevante legato ai festeggiamenti del Capodanno nel Casertano, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri sulla base delle prime informazioni raccolte sul territorio della provincia e presso gli ospedali. Nell'episodio di Aversa sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini repertando nelle vicinanze del luogo del ferimento un'ogiva esplosa, riconducibile a un'arma da fuoco.

