Anna Trocker e la nuova chance in Coppa del Mondo | obiettivo seconda manche poi la Nor-Am Cup Il calendario
Anna Trocker debutta in Coppa del Mondo di sci alpino, ottenendo una buona prestazione nel gigante di Semmering. Con il pettorale 63, la 17enne ha concluso al 32º posto, a soli 22 centesimi dalla qualificazione alla seconda manche. Un risultato che apre nuove opportunità, con l’obiettivo di migliorare nelle prossime gare e di concentrarsi sulla Nor-Am Cup. L’evento segna un passo importante nel percorso della giovane atleta.
Anna Trocker si è distinta in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino, sfiorando la qualificazione alla seconda manche del gigante di Semmering: scesa con il pettorale numero 63, la 17enne ha confezionato una prova di spessore e si è fermata ad appena 22 centesimi dall’ingresso tra le migliori trenta, chiudendo con una promettente 32ma posizione, considerando la giovane età, l’elevato pettorale, l’esordio e una pista in condizioni non ottimali. La giovane altoatesina, indubbiamente tra i talenti più cristallini del movimento tricolore, avrà l’immediata chance per rimettersi in luce nel massimo circuito internazionale itinerante: appuntamento con il gigante di Kranjska Gora, in programma sabato 3 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it
