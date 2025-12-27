Anna Trocker sfiora la qualificazione al debutto in Coppa del Mondo! Beffa per una manciata di centesimi

C’era grandissima curiosità attorno ad Anna Trocker, giovane promessa dello sci alpino tricolore, in occasione del suo debutto in Coppa del Mondo. La talentuosa altoatesina si è cimentata nel gigante di Semmering a 17 anni e 4 giorni (ha spento le candeline lo scorso 23 dicembre), mettendo prontamente in mostra delle brillanti dote tecniche e facendo intuire dei notevoli margini di miglioramento che fanno ben sperare in vista del prossimo futuro. I tecnici hanno deciso di spedirla nella mischia senza passare dalla Coppa Europa e con alle spalle soltanto tre prove di Nor-Am Cup (il circuito minore protagonista in Nord America), con tanto di vittoria nello slalom di Copper Mountain lo scorso 11 dicembre (preceduta di un giorno dalla seconda piazza nel gigante sulle nevi statunitensi). 🔗 Leggi su Oasport.it

