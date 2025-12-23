Giada D’Antonio e Anna Trocker in Coppa del Mondo senza aver mai fatto Coppa Europa | scelta azzardata o rischio calcolato?
Giada D’Antonio e Anna Trocker faranno il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino tra il 27 e il 28 dicembre, quando a Semmering (Austria) andranno in scena un gigante e uno slalom. Esordio nel massimo circuito internazionale itinerante per due grandi promesse del movimento tricolore, che hanno tutte le carte in regola per emergere in determinati contesti e che secondo gli addetti ai lavori potrebbero avere un futuro radioso davanti a loro. Per Anna Trocker, altoatesina di Fiè allo Scilar che oggi compie 17 anni, ci sarà spazio tra le porte larghe nella giornata di sabato accanto a Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè. 🔗 Leggi su Oasport.it
