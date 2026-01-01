Amsterdam fiamme distruggono una chiesa in centro Crolla il campanile

Nella notte di Capodanno 2026, un incendio ha devastato la Vondelkerk, storica chiesa neogotica di Amsterdam progettata da P. L’incendio ha causato il crollo del campanile, lasciando un segno duraturo nel centro della città. L’evento ha suscitato attenzione per i danni alla struttura e il patrimonio culturale locale, mettendo in evidenza le sfide della conservazione storica in contesti urbani.

Nella notte di Capodanno 2026, un violento incendio ha distrutto la Vondelkerk, storica chiesa neogotica di Amsterdam progettata da P.J.H. Cuypers (architetto anche del Rijksmuseum e della Stazione Centrale). Il rogo è divampato intorno alle 00:50 del 1° gennaio, partendo dalla torre e propagandosi rapidamente. Le fiamme hanno bucato il tetto, generando una pioggia di scintille e frammenti incandescenti che ha minacciato le abitazioni vicine. Per precauzione, le autorità hanno evacuato decine di case circostanti, chiuso l’area con transenne e lanciato un alert NL-Alert invitando i residenti a tenere chiuse porte e finestre per il fumo tossico e a non intasare le linee di emergenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Amsterdam, fiamme distruggono una chiesa in centro. Crolla il campanile Leggi anche: Brucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile Leggi anche: Brucia chiesa in pieno centro ad Amsterdam, crolla il campanile. «Pioggia di scintille, l'intero edificio può collassare» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Amsterdam, fiamme distruggono una chiesa in centro. Crolla il campanile; Amsterdam, incendio alla chiesa di Vondelkerk in pieno centro: crolla il campanile. «A rischio l'intera struttura, evacuate le case vicine»; Disastri: Brucia chiesa in centro Amsterdam, crolla il campanile | blue News; Brucia chiesa in centro Amsterdam, crolla il campanile. Amsterdam, un incendio distrugge la chiesa di Voldenkerk: crollato il campanile - L'edificio cattolico, costruito in stile neogotico, risale al 1872. avvenire.it Amsterdam, incendio alla chiesa di Vondelkerk in pieno centro: crolla il campanile. «A rischio l'intera struttura, evacuate le case vicine» - Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. ilgazzettino.it

Incendio distrugge la Vondelkerk, collassa il campanile della chiesa nel cuore di Amsterdam: «Non è più recuperabile»- Il video - I vigili del fuoco hanno evacuato la zona vicino al famoso Vondelpark perché quel che resta dell'edificio può ancora crollare. open.online

Amsterdam, in fiamme il campanile di una chiesa nel cuore della città: «Tutto l'edificio può crollare» x.com

Ad Amsterdam IJburg, Noord e Bos en Lommer date alle fiamme diverse auto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.