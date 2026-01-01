Brucia chiesa in centro ad Amsterdam crolla il campanile

Nella notte, un incendio ha coinvolto la Vondelkerk nel centro di Amsterdam, provocando il crollo del campanile. L’incendio, iniziato dopo mezzanotte, ha causato danni significativi alla struttura religiosa, lasciando il sito sotto osservazione. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza da adottare per prevenire incidenti simili in futuro.

Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. Lo scrivono i media olandesi. La Vondelkirche di Amsterdam "non può più essere salvata", ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. L'intero edificio è in fiamme. "L'intera chiesa potrebbe crollare", ha detto un portavoce, riportato dall'agenzia nederlandese Anp. La chiesa si trova proprio vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per spegnere l'incendio nella chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile Leggi anche: Olanda: incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam. Crolla il campanile Leggi anche: Disastro di Capodanno ad Amsterdam, va a fuoco la chiesa Vondelkerk: "Non può più essere salvata" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Amsterdam, brucia chiesa in centro: crolla il campanile; Amsterdam, fiamme distruggono una chiesa in centro. Crolla il campanile; Chiesa in fiamme ad Amsterdam, le immagini choc; Disastro di Capodanno ad Amsterdam, va a fuoco la chiesa Vondelkerk: Non può più essere salvata. VIDEO | Brucia la Vondelkerk nel centro di Amsterdam - La chiesa Vondel, uno dei simboli di Amsterdam, è andata distrutta nella notte di Capodanno in un devastante incendio. dire.it

Brucia una chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile - Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. msn.com

Amsterdam, brucia chiesa in centro: crolla il campanile - I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio nella chiesa, ancora non sotto controllo. tg24.sky.it

Brucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile x.com

PAESI BASSI | Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. La Vondelkirche di Amsterdam "non può più essere salvata", ha annunciato la - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.