Brucia chiesa in pieno centro ad Amsterdam crolla il campanile Pioggia di scintille l' intero edificio può collassare

Nella centrale Amsterdam, un incendio si è sviluppato alla Vondelkerk, vicino al Vondelpark. Le fiamme hanno provocato il crollo del campanile e generato una pioggia di scintille, con il rischio di ulteriori crolli dell’edificio. Le autorità hanno evacuato tutte le abitazioni circostanti per garantire la sicurezza dei residenti. La situazione resta sotto controllo mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.

