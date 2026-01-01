Ambulanze usate come posti letto all' ospedale di Locri Falcomatà | Ennesimo affronto

Recentemente, a Locri, si è segnalata una situazione preoccupante riguardante l'uso di ambulanze come posti letto all'ospedale, evidenziata da Pino Mammoliti, presidente del tribunale per i diritti del malato e del cittadino. La denuncia descrive un contesto in cui risorse sanitarie risultano insufficienti e mal gestite, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza e sulla tutela dei diritti dei pazienti.

La denuncia era arrivata da Pino Mammoliti, presidente del tribunale per i diritti del malato e del cittadino, che aveva segnalato una situazione surreale. Davanti all'ospedale di Locri alcune ambulanze restano ferme e utilizzare come posti letto temporanei per i pazienti che aspettano di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ambulanze usate come posti letto all'ospedale di Locri, Falcomatà: "Ennesimo affronto" Leggi anche: "Non eliminate i posti letto nell’ospedale" Leggi anche: Posti letto spostati a Sondrio: “Così l’ospedale di Sondalo è smantellato” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sanità calabrese, l’allarme da Locri: ambulanze usate come posti letto e il Pd chiede chiarimenti a Occhiuto; Falcomatà: ‘Ambulanze utilizzate come posti letto improvvisati. Occhiuto riferisca in aula’; Falcomatà: A Locri le ambulanze utilizzate come posti letto improvvisati. Occhiuto riferisca in aula; Falcomatà: A Locri le ambulanze utilizzate come posti letto improvvisati, occhiuto riferisca in aula - Calabria Reportage. “Ambulanze usate come posti letto a Locri”, l’ennesimo affondo di Falcomatà a Occhiuto: “Calabria straordinaria esiste solo sui suoi social” - “Le ambulanze usate come posti letto temporanei, ferme di fronte l’ospedale di Locri in attesa che i pazienti possano trovare le giuste cure. strettoweb.com

«Ambulanze come posti letto temporanei» la denuncia di Falcomatà sull’ospedale di Locri - Il consigliere regionale del Partito Democratico si fa portavoce della segnalazione arrivata del presidente del tribunale per i diritti del malato e del cittadino, Pino Mammoliti e attacca Occhiuto: ... quicosenza.it

Ospedale di Locri, ambulanze trasformate in posti letto: allarme sulla sanità calabrese - L’allarme riguarda non solo i pazienti, ma anche i lavoratori della sanità, costretti a operare in condizioni difficili e spesso rischiose ... reggiotv.it

"Ambulanze usate come posti letto a Locri", l'ennesimo affondo di Falcomatà a Occhiuto: "Calabria straordinaria esiste solo sui suoi social" - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.