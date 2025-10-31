Non eliminate i posti letto nell’ospedale

Le polemiche sul pronto soccorso dell’ ospedale Dossetti non si placano. E nemmeno le recenti rassicurazioni sulla sua continua operatività, h24, sembrano infatti essere riuscite a diradare la nebbia di preoccupazioni del comitato ’ Salviamo il Pronto Soccorso di Bazzano ’, che non intende abbandonare la sua battaglia. "Prendiamo atto di quanto è stato dichiarato nei giorni scorsi, ma serve più chiarezza — sottolinea il presidente del comitato, Andrea Lolli — perché il rischio concreto, che bisognerebbe scongiurare, è quello di un ridimensionamento dei servizi tale da svuotare di significato il concetto stesso di pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

