Posti letto spostati a Sondrio | Così l’ospedale di Sondalo è smantellato

Sondalo (Sondrio) – Due notizie sull'ospedale di Sondalo "entrambe non buone", anticipa il numero uno del Movimento popolare Rinascita Morelli autonomo, Ezio Trabucchi, in un post su Facebook, dove in premessa rimarca: "Continua lo smantellamento del Morelli". Scanagatta al Manzoni. Il primo riferimento è alla prossima partenza del dottor Paolo Scanagatta, direttore della Chirurgia toracica di Asst Valtellina e Alto Lario, che ha vinto il concorso per l'ospedale Manzoni di Lecco, "superando" per punteggio ottenuto nelle prove (ma tra accese polemiche) il collega Giuseppe Vertemati, fino a oggi figura di riferimento per la Chirurgia toracica del presidio lecchese.

