Ambiente dal letame all’acqua pulita | il biochar rimuove inquinanti tossici

Il biochar, prodotto dal trattamento del letame animale tramite riscaldamento controllato, rappresenta una soluzione efficace per il trattamento delle acque reflue. Una recente revisione scientifica evidenzia come questo materiale possa rimuovere inquinanti tossici, offrendo un metodo economico e sostenibile per migliorare la qualità dell’ambiente. Questa innovazione apre nuove prospettive per la gestione dei rifiuti agricoli e la tutela delle risorse idriche.

Il letame animale non è più solo un problema di rifiuti. Una nuova revisione scientifica dimostra che quando viene trasformato in biochar attraverso un riscaldamento controllato, può diventare un materiale potente e a basso costo per la pulizia delle sostanze inquinanti tossiche dalle acque reflue. L’industria zootecnica produce ogni anno enormi quantità di letame, creando serie difficoltà in termini di stoccaggio, controllo degli odori, emissioni di gas serra e rischio di contaminazione del suolo e dell’acqua con agenti patogeni e sostanze nutritive. Allo stesso tempo, molte attività industriali e agricole rilasciano contaminanti difficili da eliminare, tra cui coloranti, antibiotici e metalli pesanti, che gli attuali impianti di trattamento delle acque reflue faticano a rimuovere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

