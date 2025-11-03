Terni sversava rifiuti liquidi tossici nell’ambiente | maxi multa a un’azienda
Azienda di Terni sanzionata con 7.500 euro per scarico illecito di acque reflue contenenti fenoli oltre i limiti di legge. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
