Sorpresa l’Olona è pulita | pochi inquinanti il fiume è pallino verde

Legnano (Milano), 25 ottobre 2025 – Buone notizie per l’ambiente e per il territorio legnanese: il fiume Olona risulta in buona salute. Il nuovo r apporto 2024 di Arpa Lombardia sul monitoraggio dei nitrati nelle acque assegna infatti all’Olona un “pallino verde”, con valori compresi tra 10 e 25 mgl, indice di una qualità elevata e di un basso livello di inquinamento. I nitrati – composti chimici contenenti azoto e ossigeno, presenti naturalmente nel suolo e nelle piante e utilizzati in agricoltura come fertilizzanti – rappresentano uno degli indicatori più importanti per valutare l’impatto delle attività umane sull’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

