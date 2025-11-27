Neve e gelo in Emilia Romagna allerta meteo per raffiche di vento
Bologna, 27 novembre 2025 - Un’altra giornata sotto osservazione per l ’Emilia-Romagna, dove il vento torna protagonista e spinge la Protezione civile a confermare l’ allerta gialla su gran parte del territorio, partita da oggi a mezzogiorno fino alla mezzanotte di sabato. Raffiche da burrasca moderata, mare agitato al largo e rischio di erosione lungo la costa romagnola restano gli elementi più critici delle prossime 48 ore. Dopo le piogge dei giorni scorsi, l’Appennino orientale è ancora vulnerabile: nuovi movimenti franosi non sono esclusi sui versanti più fragili, mentre crinali e litorale dovranno fare i conti con un’altra ondata di ventilazione intensa da nord-est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
