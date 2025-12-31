Trovato il ladro del Temple Bar è un ragazzo ben noto alla polizia

È stato individuato il responsabile del furto al Temple Bar di piazza Domenicani a Bolzano. Si tratta di un giovane, già noto alle forze dell’ordine, che ha preso di mira il locale forzando la porta del magazzino e sottraendo circa mille euro dalla cassa. L’indagine, condotta con attenzione, ha portato alla sua identificazione, contribuendo a chiarire i dettagli di un episodio che ha causato danni significativi al locale.

Svolta dopo il recente caso del furto al Temple Bar di piazza Domenicani a Bolzano, dove un ladro, dopo aver divelto la porta del magazzino, si è introdotto nel locale, impossessandosi del fondo cassa (circa un migliaio di euro) e lasciando dietro di sé una scia ingente di danni.

