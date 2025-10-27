ABBONATI A DAYITALIANEWS La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata con il bottino ancora addosso. La Polizia di Stato ha tratto in arresto una 46enne catanese pluripregiudicata, sorpresa mentre rubava del denaro nello spogliatoio dei dipendenti di un noto wine bar situato nel cuore del centro storico di Catania. Il furto durante il servizio serale. Approfittando della folla di clienti presente nel locale, la donna si è introdotta di nascosto in un’area riservata esclusivamente al personale, intento a svolgere le proprie mansioni tra sala e bancone. Per alcuni minuti la 46enne ha frugato indisturbata tra le borse e gli effetti personali dei dipendenti, riuscendo ad appropriarsi di un portafoglio contenente 570 euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catanese sorpresa a rubare in un noto wine bar del centro: arrestata 46enne