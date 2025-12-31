Trovato il ladro del Temple Bar è un ragazzo ben noto alla polizia

Dopo il furto al Temple Bar di Bolzano, la polizia ha individuato il responsabile. Si tratta di un giovane già noto alle autorità, ritenuto implicato nel sopralluogo che ha causato danni e ripercussioni sul locale. La scoperta rappresenta un passo importante nelle indagini per garantire maggiore sicurezza e prevenire future intrusioni nella zona.

Svolta dopo il recente caso del furto al Temple Bar di piazza Domenicani a Bolzano, dove un ladro, dopo aver divelto la porta del magazzino, si è introdotto nel locale, impossessandosi del fondo cassa (circa un migliaio di euro) e lasciando dietro di sé una scia ingente di danni.Le indagini della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trovato il ladro del Temple Bar, è un ragazzo (ben noto alla polizia) Leggi anche: Catanese sorpresa a rubare in un noto wine bar del centro: arrestata 46enne Leggi anche: Il ladro passa dal lucernario e ruba il fondo cassa del bar Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ? Trovato il ladro del Temple Bar, è un ragazzo (ben noto alla polizia). La UNICA y MEJOR VERSION de TOMB RAIDER EL ANGEL de la OSCURIDAD JUEGO COMPLETO 4K 60FPS Nuova spaccata all'alba a Palermo, preso di mira il ristorante Carlotta's di via dell'Artigliere. Il ladro ha trovato soltanto pochi spiccioli, l'episodio è stato ripreso per intero dai sistemi di videosorveglianza. Il servizio di Davide Ferrara - facebook.com facebook Raggiunta la cassa il ladro ha trovato soltanto pochi spiccioli, l’episodio è stato ripreso per intero dai sistemi di videosorveglianza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.